Спецпризначенці ГУР встановили прапор України на Кінбурнській косі
Сьогодні, 14:18
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України у рамках рейдових дій на окуповану Кінбурнську косу підняли державний прапор України.
Відео у телеграм-каналі опублікував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
На відео, зробленому 11 серпня, видно, як на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор.
Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, був встановлений спецпризначенцями ГУР під час рейду на косу.
У DeepState зазначили, що це відбулося у результаті рейдових дій бійців ГУР, однак "коса залишається під ворогом".
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Відео у телеграм-каналі опублікував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
На відео, зробленому 11 серпня, видно, як на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор.
Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, був встановлений спецпризначенцями ГУР під час рейду на косу.
У DeepState зазначили, що це відбулося у результаті рейдових дій бійців ГУР, однак "коса залишається під ворогом".
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