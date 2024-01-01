Спецпризначенці ГУР встановили прапор України на Кінбурнській косі





Відео у телеграм-каналі опублікував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформує



На відео, зробленому 11 серпня, видно, як на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор.



Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, був встановлений спецпризначенцями ГУР під час рейду на косу.



У DeepState зазначили, що це відбулося у результаті рейдових дій бійців ГУР, однак "коса залишається під ворогом".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України у рамках рейдових дій на окуповану Кінбурнську косу підняли державний прапор України.Відео у телеграм-каналі опублікував керівник ЦПД РНБО, інформує Цензор.НЕТ На відео, зробленому 11 серпня, видно, як на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор.Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, був встановлений спецпризначенцями ГУР під час рейду на косу.У DeepState зазначили, що це відбулося у результаті рейдових дій бійців ГУР, однак "коса залишається під ворогом".

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