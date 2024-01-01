Спецпризначенці ГУР встановили прапор України на Кінбурнській косі

Спецпризначенці ГУР встановили прапор України на Кінбурнській косі
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України у рамках рейдових дій на окуповану Кінбурнську косу підняли державний прапор України.

Відео у телеграм-каналі опублікував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео, зробленому 11 серпня, видно, як на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор.

Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, був встановлений спецпризначенцями ГУР під час рейду на косу.

У DeepState зазначили, що це відбулося у результаті рейдових дій бійців ГУР, однак "коса залишається під ворогом".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні знову зростає споживання електроенергії
Сьогодні, 15:09
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Юрія Кушніра
Сьогодні, 14:42
Спецпризначенці ГУР встановили прапор України на Кінбурнській косі
Сьогодні, 14:18
Кожен зарядиться силою, яку дарує музика України: у Луцьку – святковий концерт до Дня Незалежності
Сьогодні, 13:44
Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район, – ЗМІ
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Юрія Кушніра У Луцьку в останню дорогу провели Героя Юрія Кушніра
Сьогодні, 14:42
Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район, – ЗМІ Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район, – ЗМІ
Сьогодні, 13:13
Кремль може «відповісти» на операцію у Курську обстрілами, — ЗМІ Кремль може «відповісти» на операцію у Курську обстрілами, — ЗМІ
Сьогодні, 12:15
Операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці фронту, – ISW Операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці фронту, – ISW
Сьогодні, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні знову зростає споживання електроенергії
Сьогодні, 15:09
 0
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Юрія Кушніра
Сьогодні, 14:42
 0
Спецпризначенці ГУР встановили прапор України на Кінбурнській косі
Сьогодні, 14:18
 0
Кожен зарядиться силою, яку дарує музика України: у Луцьку – святковий концерт до Дня Незалежності
Сьогодні, 13:44
 0
Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район, – ЗМІ
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8