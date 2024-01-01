У Луцьку в останню дорогу провели Героя Юрія Кушніра

Кушніра Юрія Івановича (02.05.1990 року народження).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Герой загинув 28 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Тихе Харківської області.



На відспівування військовослужбовця до храму прийшов міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.



Поховали Юрія Кушніра у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 серпня, у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця(02.05.1990 року народження).Про це повідомили у Луцькій міській раді.Герой загинув 28 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Тихе Харківської області.На відспівування військовослужбовця до храму прийшов міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.Поховали Юрія Кушніра у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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