В Україні знову зростає споживання електроенергії

В Україні знову зростає споживання електроенергії
В Україні споживання електроенергії наприкінці тижня та зранку у понеділок 12 серпня зросло, у порівнянні з тим же періодом минулого тижня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина – спека у південних областях.

Як йдеться в повідомленні, в неділю 11 серпня максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня.

12 серпня станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час.

Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково.

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Теги: світло, споживання
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