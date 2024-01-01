В Україні знову зростає споживання електроенергії
Сьогодні, 15:09
В Україні споживання електроенергії наприкінці тижня та зранку у понеділок 12 серпня зросло, у порівнянні з тим же періодом минулого тижня.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Причина – спека у південних областях.
Як йдеться в повідомленні, в неділю 11 серпня максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня.
12 серпня станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час.
Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково.
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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Причина – спека у південних областях.
Як йдеться в повідомленні, в неділю 11 серпня максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня.
12 серпня станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час.
Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково.
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