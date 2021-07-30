Відійшов у вічність ексдепутат Луцької міської ради

Відійшов у вічність ексдепутат Луцької міської ради
Міський голова Ігор Поліщук, депутати міської ради, члени виконавчого комітету та колектив Луцької міської ради висловлюють співчуття рідним та близьким з приводу смерті Володимира Сергійовича Никитюка.

Про це повідомили у пресслужбі луцької міської ради.

Володимир Никитюк двічі обирався депутатом Луцької міської ради (2006 — 2015 роки). Працював головою постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.

Був вимогливим до себе та оточуючих, відповідальним і доброзичливим, професіоналом, справжнім патріотом свого міста.

Нехай добрий, світлий спомин про Володимира Сергійовича назавжди залишиться у серцях рідних та усіх, хто його знав, любив і шанував.

Світла йому пам’ять.

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Теги: Луцьк, ексдепутат
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