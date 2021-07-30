Відійшов у вічність ексдепутат Луцької міської ради

Міський голова Ігор Поліщук, депутати міської ради, члени виконавчого комітету та колектив Луцької міської ради висловлюють співчуття рідним та близьким з приводу смертіПро це повідомили у пресслужбі луцької міської ради.Володимир Никитюк двічі обирався депутатом Луцької міської ради (2006 — 2015 роки). Працював головою постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.Був вимогливим до себе та оточуючих, відповідальним і доброзичливим, професіоналом, справжнім патріотом свого міста.Нехай добрий, світлий спомин про Володимира Сергійовича назавжди залишиться у серцях рідних та усіх, хто його знав, любив і шанував.Світла йому пам’ять.