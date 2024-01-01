Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - ЗМІ





Про це заявив тво губернатора Курської області Олексій Смирнов, передає



За його словами, ситуація в регіоні складна.



"Під контролем противника 28 населених пунктів. Ми не знаємо про долю близько 2 тисяч осіб. Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитують його пропагандистські ЗМІ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влада Курської області заявили, що втратила контроль над 28 населеними пунктами.Про це заявив тво губернатора Курської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.За його словами, ситуація в регіоні складна."Під контролем противника 28 населених пунктів. Ми не знаємо про долю близько 2 тисяч осіб. Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитують його пропагандистські ЗМІ.

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