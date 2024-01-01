Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - ЗМІ

Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - ЗМІ
Влада Курської області заявили, що втратила контроль над 28 населеними пунктами.

Про це заявив тво губернатора Курської області Олексій Смирнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, ситуація в регіоні складна.

"Під контролем противника 28 населених пунктів. Ми не знаємо про долю близько 2 тисяч осіб. Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитують його пропагандистські ЗМІ.


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Теги: Росія, Україна, війна
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