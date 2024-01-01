На Донеччині загинув Герой з Волині Георгій Гламазда

Георгій Йосипович ГЛАМАЗДА, 23.06. 1971 року народження.



Про це



"Захисник Вітчизни народився в с.Башлики Луцького району Волинської області. Розвідник - номер обслуги 3 - го розвідувального відділення розвідувального взводу 1- го механізованого батальйону, СОЛДАТ.



Вірний військовій присязі, у бою за незалежність та територіальну цілісність України 08 серпня 2024 року ЗАГИНУВ під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника неподалік населеного пункту СЕРЕБРЯНКА Краматорського району Донецької області.



У Героя залишилися дві доньки.



Співчуваємо родині і поділяємо біль від втрати рідної Людини", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч Захисника та чин поховання повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рідний дім на вічний спочинок повертається житель с. Башлики, 23.06. 1971 року народження.Про це повідомили у Цуманській громаді."Захисник Вітчизни народився в с.Башлики Луцького району Волинської області. Розвідник - номер обслуги 3 - го розвідувального відділення розвідувального взводу 1- го механізованого батальйону, СОЛДАТ.Вірний військовій присязі, у бою за незалежність та територіальну цілісність України 08 серпня 2024 року ЗАГИНУВ під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника неподалік населеного пункту СЕРЕБРЯНКА Краматорського району Донецької області.У Героя залишилися дві доньки.Співчуваємо родині і поділяємо біль від втрати рідної Людини", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч Захисника та чин поховання повідомлять додатково.

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