На кордоні із Польщею на Волині затримали двох одеситів
Сьогодні, 17:40
Під час спроби незаконного перетину українсько-польського кордону на Волині затримали двох жителів Одеської області.
Затриманим — 32 і 36 років, розповіла Суспільному 12 серпня речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Прикордонний наряд відділу "Рівне" помітив двох чоловіків, які пішки прямували в бік кордону.
Обох доправили до прикордонного підрозділу та склали на них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Міру покарання чоловікам визначить суд.
Довідково: санкція статті про незаконний перетин кордону передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
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Затриманим — 32 і 36 років, розповіла Суспільному 12 серпня речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Прикордонний наряд відділу "Рівне" помітив двох чоловіків, які пішки прямували в бік кордону.
Обох доправили до прикордонного підрозділу та склали на них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП. Йдеться про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Міру покарання чоловікам визначить суд.
Довідково: санкція статті про незаконний перетин кордону передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
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