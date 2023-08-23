На Волині у чоловіка вилучили близько кілограма наркотиків

На Волині у чоловіка вилучили близько кілограма наркотиків
Правоохоронці виявили та вилучили у мешканця Ківерець близько кілограма наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора в рамках досудового розслідування, за процесуального керівництва прокуратури, працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими провели санкціонований обшук у 32-річного мешканця Ківерець, який за підозрами правоохоронців причетний до зберігання наркотичних речовин у великій кількості.

Під час обшуку за місцем тимчасового мешкання поліцейські виявили та вилучили близько кілограма канабісу, стебла цієї речовини, а також 30 грам амфетаміну. Усе це слідчі спрямували на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

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Теги: наркотики, волинянин
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