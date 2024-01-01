Лукашенко пропонує запровадити у Білорусі кримінальну відповідальність за погрози експрезиденту

Лукашенко пропонує запровадити у Білорусі кримінальну відповідальність за погрози експрезиденту
На Національному правовому порталі Білорусі з'явилися пропозиції, розроблені за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, які пропонують притягати до кримінальної відповідальності за «погрози колишньому президенту та членам його сім'ї».

Про це повідомляє білоруське Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Стаття 366-1 Кримінального кодексу називатиметься «Насильство або погроза щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень».

Також стаття передбачає відповідальність за насильство або погрози членам його сім'ї. Так, за насильство або погрози, пошкодження майна членів сім’ї пропонується карати обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Серед інших ідей є пропозиції доповнити статті 367 (наклеп на президента) і 368 (образа президента), які також стосуватимуться експрезидента та членів його сім'ї.

Законопроєкт розгляне парламент, у разі позитивного голосування Лукашенко підпише документ.

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Теги: Лукашенко, Білорусь
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