Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°, в Луцьку вночі 9-11°, вдень 22-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°, в Луцьку вночі 9-11°, вдень 22-24°.
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