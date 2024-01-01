Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 серпня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°, в Луцьку вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи відключатимуть електроенергію на Волині 13 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
На кого з луцьких перевізників скаржаться найбільше
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
Лукашенко пропонує запровадити у Білорусі кримінальну відповідальність за погрози експрезиденту
Сьогодні, 19:20
На Волині у чоловіка вилучили близько кілограма наркотиків
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня
11 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
09 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня
08 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 серпня
07 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи відключатимуть електроенергію на Волині 13 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
На кого з луцьких перевізників скаржаться найбільше
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Лукашенко пропонує запровадити у Білорусі кримінальну відповідальність за погрози експрезиденту
Сьогодні, 19:20
 0
Надійне джерело енергії: все про портативні зарядні станції
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8