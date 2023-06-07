На кого з луцьких перевізників скаржаться найбільше





Про це журналістам сайту



Ми вирішили поцікавитися, на якого з перевізників у громаді люди скаржаться найбільше. Для цього надіслали інформаційний запит у міську раду, де просили надати кількість скарг на кожного перевізника з 01.01.2024 року по 01.08.2024 року та за аналогічний період 2023 року. Й нам надійшла навіть деталізованіша відповідь. У раді показали кількість невдоволених у розрізі на кожен маршрут. Скаржились люди на порушення графіка руху та водіїв (культуру обслуговування).



Зауважимо, що автобусними перевезеннями у Луцькій міській територіальній громаді зараз займаються дев'ять перевізників:



ТОВ «Транс Сіті» – маршрути №№ 1, 25, 26, 26а, 30,31,57;

ТОВ Бест Ленад Груп – маршрути №№ 2, 3, 9,10, 11, 12, 24, 32, 50;

ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД – маршрути №№ 22, 22а, 54;

ФОП Ореховська Валентина Іванівна – маршрут №№ 27, 27а;

ФОП Федік Богдан Васильович – маршрути №№ 19,56,58,59;

ФОП Федік Лілія Григорівна – маршрут № 28;

ФОП Варшава Віктор Миколайович – маршрути №№ 51, 52, 117, 149;

ФОП Гонтар Сергій Сергійович – маршрути №№ 7,53;

ФОП Тимощук Микола Степанович – маршрут № 5.

А тепер давайте до найцікавішого. З початку по серпень 2024 року маємо такий рейтинг перевізників за кількістю зареєстрованих скарг:



ТОВ Бест Ленад Груп – 174 скарги;

ТОВ «Транс Сіті» – 111 скарг;

ФОП Федік Богдан Васильович – 24 скарги;

ФОП Тимощук Микола Степанович – 13 скарг;

ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД – 7 скарг.

Шосту сходинку між собою розділили два перевізники – ФОП Гонтар Сергій Сергійович та ФОП Федік Лілія Григорівна. На кожного надійшло п'ять скарг. На сьомому місці – ФОП Варшава Віктор Миколайович – чотири скарги.



Зовсім не було нарікань на перевізницю ФОП Ореховська Валентина Іванівна, яка опікується маршрутами №27 та №27а.



Схожа ситуація була й за аналогічний період, проте 2023 року. Торік рейтинг перевізників був таким:



ТОВ Бест Ленад Груп – 154 скарги;

ТОВ «Транс Сіті» – 113 скарг;

ФОП Федік Богдан Васильович – 17 скарг;

ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД – 9 скарг;

ФОП Федік Лілія Григорівна – 7 скарг;

ФОП Варшава Віктор Миколайович – 5 скарг;

ФОП Гонтар Сергій Сергійович – 3 скарги.

Водночас жодної скарги не надходило вже на двох перевізників – ФОП Тимощук Микола Степанович та ФОП Ореховська Валентина Іванівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за перші вісім місяців 2024 року на одного з перевізників надійшло аж 174 скарги від пасажирів.Про це журналістам сайту «Конкурент» повідомили в міськраді у відповіді на інформаційний запит.Ми вирішили поцікавитися, на якого з перевізників у громаді люди скаржаться найбільше. Для цього надіслали інформаційний запит у міську раду, де просили надати кількість скарг на кожного перевізника з 01.01.2024 року по 01.08.2024 року та за аналогічний період 2023 року. Й нам надійшла навіть деталізованіша відповідь. У раді показали кількість невдоволених у розрізі на кожен маршрут. Скаржились люди на порушення графіка руху та водіїв (культуру обслуговування).Зауважимо, що автобусними перевезеннями у Луцькій міській територіальній громаді зараз займаються дев'ять перевізників:ТОВ «Транс Сіті» – маршрути №№ 1, 25, 26, 26а, 30,31,57;ТОВ Бест Ленад Груп – маршрути №№ 2, 3, 9,10, 11, 12, 24, 32, 50;ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД – маршрути №№ 22, 22а, 54;ФОП Ореховська Валентина Іванівна – маршрут №№ 27, 27а;ФОП Федік Богдан Васильович – маршрути №№ 19,56,58,59;ФОП Федік Лілія Григорівна – маршрут № 28;ФОП Варшава Віктор Миколайович – маршрути №№ 51, 52, 117, 149;ФОП Гонтар Сергій Сергійович – маршрути №№ 7,53;ФОП Тимощук Микола Степанович – маршрут № 5.А тепер давайте до найцікавішого. З початку по серпень 2024 року маємо такий рейтинг перевізників за кількістю зареєстрованих скарг:ТОВ Бест Ленад Груп – 174 скарги;ТОВ «Транс Сіті» – 111 скарг;ФОП Федік Богдан Васильович – 24 скарги;ФОП Тимощук Микола Степанович – 13 скарг;ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД – 7 скарг.Шосту сходинку між собою розділили два перевізники – ФОП Гонтар Сергій Сергійович та ФОП Федік Лілія Григорівна. На кожного надійшло п'ять скарг. На сьомому місці – ФОП Варшава Віктор Миколайович – чотири скарги.Зовсім не було нарікань на перевізницю ФОП Ореховська Валентина Іванівна, яка опікується маршрутами №27 та №27а.Схожа ситуація була й за аналогічний період, проте 2023 року. Торік рейтинг перевізників був таким:ТОВ Бест Ленад Груп – 154 скарги;ТОВ «Транс Сіті» – 113 скарг;ФОП Федік Богдан Васильович – 17 скарг;ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД – 9 скарг;ФОП Федік Лілія Григорівна – 7 скарг;ФОП Варшава Віктор Миколайович – 5 скарг;ФОП Гонтар Сергій Сергійович – 3 скарги.Водночас жодної скарги не надходило вже на двох перевізників – ФОП Тимощук Микола Степанович та ФОП Ореховська Валентина Іванівна.

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