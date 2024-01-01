В Курській області загинув Герой з Волині Микола Вдовенко

В Курській області загинув Герой з Волині Микола Вдовенко
7 серпня у районі населеного пункту Свердликово Курської області при виконанні військового обов'язку загинув навідник десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону Вдовенко Микола Володимирович, 1971 року народження, з селища Дубище Рожищенської громади.

Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.

В Курській області загинув Герой з Волині Микола Вдовенко


Траур за загиблим триватиме з 12 до 14 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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