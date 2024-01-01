В Курській області загинув Герой з Волині Микола Вдовенко

Вдовенко Микола Володимирович, 1971 року народження, з селища Дубище Рожищенської громади.



Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.







Траур за загиблим триватиме з 12 до 14 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 серпня у районі населеного пункту Свердликово Курської області при виконанні військового обов'язку загинув навідник десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону, 1971 року народження, з селища Дубище Рожищенської громади.Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.Траур за загиблим триватиме з 12 до 14 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію