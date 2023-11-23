ВАКС призначив до розгляду справу держпідприємства «Волиньторф»

Сергія Голоюха та ексдиректора ТзОВ «Промгазінвест» Олександра Шевцова у заволодінні майже 6 млн грн.





Таке рішення 5 серпня ухвалив ВАКС, повідомляє



«Призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням (Голоюха та Шевцова – ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на 12:30 8 серпня 2024 року у відкритому судовому засіданні у приміщенні Вищого антикорупційного суду», – йдеться в рішенні.



Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору ДП «Волиньторф» Сергію Голоюху та керівнику приватної компанії. Досудовим розслідуванням встановлено, що для заволодіння майном ДП наприкінці 2013 - початку 2014 року колишній директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів за кошти державного підприємства у сумі 5,57 млн грн. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу продані керівником ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.

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