ВАКС призначив до розгляду справу держпідприємства «Волиньторф»

ВАКС призначив до розгляду справу держпідприємства «Волиньторф»
Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього директора державного підприємства «Волиньторф» Сергія Голоюха та ексдиректора ТзОВ «Промгазінвест» Олександра Шевцова у заволодінні майже 6 млн грн.


Таке рішення 5 серпня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням (Голоюха та Шевцова – ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на 12:30 8 серпня 2024 року у відкритому судовому засіданні у приміщенні Вищого антикорупційного суду», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору ДП «Волиньторф» Сергію Голоюху та керівнику приватної компанії. Досудовим розслідуванням встановлено, що для заволодіння майном ДП наприкінці 2013 - початку 2014 року колишній директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів за кошти державного підприємства у сумі 5,57 млн грн. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу продані керівником ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.

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Теги: Волиньторф, ВАКС
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