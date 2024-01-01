Або аварійна кладка, або 20 кілометрів об'їзду: на Ковельщині розібрали міст до декількох сіл

Або аварійна кладка, або 20 кілометрів об'їзду: на Ковельщині розібрали міст до декількох сіл
У селі Мельниця Велицької громади люди готові перекрити трасу через розібраний міст. Він є переправою через річку та з’єднує сусідні села. У лютому міст розібрали, бо був в аварійному стані. Відтоді змінилися два підрядники, які його ремонтували. Люди змушені ходити небезпечною кладкою, а техніка й автобуси об’їжджають городами.

Коли ж відремонтують переправу – у сюжеті «12 Каналу», передає ІА "Волинські новини".

«Дорога, на якій лежить міст, є важливою для області, адже сполучає дві міжнародні траси. Цією дорогою, на якій простяглися село Мельниця і кілька сусідніх, рухається маршрутка та спецтранспорт. По суті вона сполучає села», – пояснив Велицький сільський голова Віктор Ковальчук.

Спецтранспорт – це про швидку допомогу. У селах, до слова, живуть понад 600 мешканців. Коли у Віктора Лисковця вночі стався серцевий напад, його понад дві години везли до лікарні об’їзними шляхами. А бувало, що людину на ношах несли по аварійній дерев’яній кладці.

«Викликали швидку, а вона не могла доїхати до села через розбиту дорогу. То до мосту автомобілем підвезли хворого й на ношах віднесли до карети швидкої», – розповіла мешканка села Мельниця Галина Грищук.

Поки міст розібраний, люди добираються кладкою і городами. Їм також запропонували об’їзну дорогу.

«Для людей погодили схему об’їзду. Це завжди робиться в таких випадках. Схема позначена знаками, а перевізники й місцеві про неї знають», – зауважив провідний інженер ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Віктор Кордонець.

Селяни ж розповіли: об’їздом мало хто користується, бо це аж 20 додаткових кілометрів шляху. І під час дощу проїхати не можна.

«Щойно піде дощ, там проїхати не можна. Тоді маршрутка зупиняється біля мосту й люди переходять через кладку. Але це можуть зробити тільки жителі Мельниці, бо з решти сіл людей не забирають», – бідкалася директорка ліцею села Мельниця Валентина Архипчук.

До сусідніх сіл Кривлин, Мерин і Рудка дістатися важче. Міст, що сполучає їх із Мельницею, розібрали для капітального ремонту. У нього вкладуть майже 12 мільйонів гривень. Але ремонт необхідний, адже споруда справді перебувала в аварійному стані.

«Ми неодноразово оглядали міст. Арматура там поржавіла, а в деяких місцях її не було. У будь-яку хвилину могла статися біда», – відзначив Віктор Кордонець.

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Теги: аварійний міст, кладка, Ковельщина
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