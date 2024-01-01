У п’яти закладах Волині військові та ветерани можуть безоплатно лікувати зуби: подробиці

У п’яти закладах Волині військові та ветерани можуть безоплатно лікувати зуби: подробиці
П'ять медичних установ на Волині мають договір з НСЗУ і в рамках пілотного проєкту "Зубопротезування осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" можуть безплатно надавати стоматологічні послуги для військовослужбовців і ветеранів.

Про це повідомили у Волинській обласній військові адміністрації (ОВА).

Які медзаклади безплатно лікуватимуть зуби військовим

Всього в Україні 100 медичних закладів уклали договір з НСЗУ. На Волині військові можуть звернутися в такі установи:

Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 6;
Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, м. Луцьк, проспект Волі, 39;
Волинський обласний госпіталь ветеранів війни, м. Луцьк, вул. Стефаника, 3А;
Горохівська стоматологічна поліклініка, м. Горохів, вул. Паркова, 22;
Нововолинська міська стоматологічна поліклініка, м. Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, 40.

З часом кількість закладів, які надаватимуть безплатно стоматологічні послуги для бійців, збільшиться, пообіцяли в ОВА.

Хто може отримати безплатні стоматологічні послуги

Наразі безплатно комплексну стоматологічну допомогу можуть отримати такі категорії військовослужбовців:

ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасники бойових дій;
військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.
Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням. Гранична вартість наданих медичних послуг із зуболікування не може перевищувати 24 952 гривні, наголосили в обласній військові адміністрації.

Які стоматпослуги є безплатними

У рамках проєкту військові та ветерани можуть безплатно отримати такі послуги:

проведення первинного огляду пацієнта і рентгенологічне дослідження;
лікування карієсу та його ускладнень;
лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів та їх опорного апарата;
відновлення анатомічної форми зубів, включаючи встановлення стоматологічного штифта;
хірургічне та нехірургічне видалення зубів.

За оновленими даними, щодо закладів, де військові і ветерани можуть отримати стоматологічні послуги, можна стежити на онлайн-карті: http://surl.li/uxuemn НСЗУ.

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Теги: стоматологія, військові, Волинь
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