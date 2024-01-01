Чи відключатимуть електроенергію на Волині 13 серпня: подробиці





Про це повідомили в "Укренерго"



"При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 13 серпня, графіки відключень електроенергії в Україні застосовувати не будуть.Про це повідомили в "Укренерго""При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", — йдеться у повідомленні.

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