Чи відключатимуть електроенергію на Волині 13 серпня: подробиці
Сьогодні, 21:15
У вівторок, 13 серпня, графіки відключень електроенергії в Україні застосовувати не будуть.
Про це повідомили в "Укренерго"
"При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в "Укренерго"
"При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", — йдеться у повідомленні.
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