Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район, – ЗМІ
Сьогодні, 13:13
Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше. Влада оголосила про евакуацію району.
Про це пише Українська правда з посиланням на главу Бєловського району рф Миколу Волобуєва та в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова.
Вказується, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".
Раніше глава Бєловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися.
"Шановні жителі Бєловського району! Обстановка дуже напружена. Хто може самостійно прибути в пункт збору с. Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмєно Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території – переконливе прохання до всіх жителів залишити район", - йдеться у зверненні чиновника.
Виконувач обов'язків губернатора Курської області згодом повідомив, що регіональний оперштаб ухвалив рішення – вивезти жителів Бєловського району.
"Доручив регіональному Мінтрансу підготувати додатковий транспорт, автобуси вже чергують у безпечних зонах. Зараз головне – оперативно сповістити жителів населених пунктів про можливість виїхати з району... Прошу мешканців Бєловського району дотримуватися рекомендацій органів влади та силових структур", - йдеться у заяві Смірнова.
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Про це пише Українська правда з посиланням на главу Бєловського району рф Миколу Волобуєва та в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова.
Вказується, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".
Раніше глава Бєловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися.
"Шановні жителі Бєловського району! Обстановка дуже напружена. Хто може самостійно прибути в пункт збору с. Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмєно Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території – переконливе прохання до всіх жителів залишити район", - йдеться у зверненні чиновника.
Виконувач обов'язків губернатора Курської області згодом повідомив, що регіональний оперштаб ухвалив рішення – вивезти жителів Бєловського району.
"Доручив регіональному Мінтрансу підготувати додатковий транспорт, автобуси вже чергують у безпечних зонах. Зараз головне – оперативно сповістити жителів населених пунктів про можливість виїхати з району... Прошу мешканців Бєловського району дотримуватися рекомендацій органів влади та силових структур", - йдеться у заяві Смірнова.
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