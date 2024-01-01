Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район, – ЗМІ

Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше. Влада оголосила про евакуацію району.Про це пише Українська правда з посиланням на главу Бєловського району рфта в.о. губернатора Курської областіВказується, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".Раніше глава Бєловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися."Шановні жителі Бєловського району! Обстановка дуже напружена. Хто може самостійно прибути в пункт збору с. Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмєно Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території – переконливе прохання до всіх жителів залишити район", - йдеться у зверненні чиновника.Виконувач обов'язків губернатора Курської області згодом повідомив, що регіональний оперштаб ухвалив рішення – вивезти жителів Бєловського району."Доручив регіональному Мінтрансу підготувати додатковий транспорт, автобуси вже чергують у безпечних зонах. Зараз головне – оперативно сповістити жителів населених пунктів про можливість виїхати з району... Прошу мешканців Бєловського району дотримуватися рекомендацій органів влади та силових структур", - йдеться у заяві Смірнова.