На Волині зіткнулися два мотоцикли, за кермом яких були 14-річні школярі

Лише за минулу добу на Волині трапилося п’ять дорожньо-транспортних пригод з постраждалими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, близько 4 ночі, в селі Купичів Ковельського району 19-річний водій Ford під час розвороту допустив зіткнення з мотоциклом Tekken під керуванням 23-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його відпустили додому, 24-річну пасажирку мотоцикла з травмами госпіталізували. Окрім цього, в аварії постраждала 17-річна пасажирка автомобіля.Близько 18 години, цього ж дня, 30-річний житель села Луків, керуючи мотоциклом Patriot, не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. За кермом чоловік був п’яний, його ушпиталили, мотоцикл з місця події вилучили.У селі Дубечне зіткнулися мотоцикли Musstang та Viper. Аварія трапилася близько 19 години. За кермом двоколісних перебували 14-річні школярі. Один з них травмувався, підлітка госпіталізували.А близько 21 години, у селі Лище 42-річна водійка Chery не впоралась із керуванням, з’їхала на узбіччя, де зіткнулася з придорожнім деревом. Пасажири автомобіля 46-річний лучанин та 42-річний мешканець села Лище отримали ушкодження, їх госпіталізували до лікарні.Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Слідчі з’ясовують усі обставини аварій.Поліцейські закликають водіїв суворо дотримуватись Правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів, дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні обстановки.Неухильне дотримання правил дорожнього руху, є запорукою збереження власного життя і здоров’я та інших громадян.