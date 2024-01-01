На Волині зіткнулися два мотоцикли, за кермом яких були 14-річні школярі

На Волині зіткнулися два мотоцикли, за кермом яких були 14-річні школярі
Лише за минулу добу на Волині трапилося п’ять дорожньо-транспортних пригод з постраждалими.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, близько 4 ночі, в селі Купичів Ковельського району 19-річний водій Ford під час розвороту допустив зіткнення з мотоциклом Tekken під керуванням 23-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його відпустили додому, 24-річну пасажирку мотоцикла з травмами госпіталізували. Окрім цього, в аварії постраждала 17-річна пасажирка автомобіля.

Близько 18 години, цього ж дня, 30-річний житель села Луків, керуючи мотоциклом Patriot, не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. За кермом чоловік був п’яний, його ушпиталили, мотоцикл з місця події вилучили.

У селі Дубечне зіткнулися мотоцикли Musstang та Viper. Аварія трапилася близько 19 години. За кермом двоколісних перебували 14-річні школярі. Один з них травмувався, підлітка госпіталізували.

А близько 21 години, у селі Лище 42-річна водійка Chery не впоралась із керуванням, з’їхала на узбіччя, де зіткнулася з придорожнім деревом. Пасажири автомобіля 46-річний лучанин та 42-річний мешканець села Лище отримали ушкодження, їх госпіталізували до лікарні.
На Волині зіткнулися два мотоцикли, за кермом яких були 14-річні школярі

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Слідчі з’ясовують усі обставини аварій.

Поліцейські закликають водіїв суворо дотримуватись Правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів, дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні обстановки.

Неухильне дотримання правил дорожнього руху, є запорукою збереження власного життя і здоров’я та інших громадян.

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Теги: Волинь, ДТП, школярі
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