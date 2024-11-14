У Раду викликали прем'єр-міністра через відсутність законопроєкту про демобілізацію

Дениса Шмигаля через відсутність закону про демобілізацію.



Про це заявили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, пише



За відповідне рішення проголосували 158 депутатів. За словами Железняка, Шмигаль мав прибути до Верховної Ради ще минулої п’ятниці 3 січня.



Водночас перед будівлею Генерального штабу ЗСУ родичі військовослужбовців вийшли на черговий пікет з вимогою встановити чіткі терміни служби.



Як передає «Суспільне», до учасників пікету вийшов головний спеціаліст управління соціальної роботи Генштабу ЗСУ Станіслав Бойчук. Він сказав, що закон про демобілізацію поки ухвалюватися не буде, бо на фронті не вистачає людей.



Що із демобілізацією?



Перед тим як у квітні 2024-го Верховна Рада голосувала за закон про мобілізацію в другому читанні, з нього виключили норми про демобілізацію та ротацію. ЗМІ писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Згодом відомство оголосило, що планує внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради впродовж найближчих кількох місяців.



Наприкінці грудня депутат Олексій Гончаренко заявляв, що уряд уже розробив законопроєкт про демобілізацію, але поки що його не вноситимуть на розгляд Верховної Ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Верховної Ради викликали прем’єр-міністра Україничерез відсутність закону про демобілізацію.Про це заявили народні депутатита, пише Громадське За відповідне рішення проголосували 158 депутатів. За словами Железняка, Шмигаль мав прибути до Верховної Ради ще минулої п’ятниці 3 січня.Водночас перед будівлею Генерального штабу ЗСУ родичі військовослужбовців вийшли на черговий пікет з вимогою встановити чіткі терміни служби.Як передає «Суспільне», до учасників пікету вийшов головний спеціаліст управління соціальної роботи Генштабу ЗСУ. Він сказав, що закон про демобілізацію поки ухвалюватися не буде, бо на фронті не вистачає людей.Перед тим як у квітні 2024-го Верховна Рада голосувала за закон про мобілізацію в другому читанні, з нього виключили норми про демобілізацію та ротацію. ЗМІ писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУУ Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Згодом відомство оголосило, що планує внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради впродовж найближчих кількох місяців.Наприкінці грудня депутат Олексій Гончаренко заявляв, що уряд уже розробив законопроєкт про демобілізацію, але поки що його не вноситимуть на розгляд Верховної Ради.

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