В Україні зареєстровані перші ліки з канабісу





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«Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках», — ділиться Ольга Стефанишина, народна депутатка України.



Так окрім оральних крапель з канабісу в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.



Окрім цього, був прийнятий перелік захворювань та станів, при яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Так лікування буде доступно для пацієнтів з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці та анорексією внаслідок ВІЛ.



«Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати і при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують», — розповіла Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України».



Ліки будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії — на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.



«Ми проробили величезну роботу, щоб якомога швидше перший виробник зареєстрував продукцію в Україні. Так як цей рубіж пройдено, наразі фокусуємося на тому, щоб навчати українських медиків лікувати медичним канабісом. Разом з Академією НСЗУ ми готуємо онлайн навчання, яке дозволить нашим лікарям перейняти сучасні схеми лікування закордонних колег», — ділиться Ганна Глущенко, керівник напрямку міжнародних партнерств Української асоціації медичного канабісу.



За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні.



«Мільйони пацієнтів чекають на доступ до прогресивного лікування медичним канабісом в Україні. Вже за декілька місяців пацієнти зможуть позбутися болю та інших важких проявів хвороб та покращити якість свого життя», — сказав Дмитро Шерембей, Голова координаційної ради БО «100% Життя».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу, передає благодійний фонд “Пацієнти України”.Про це пише LB.ua «Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках», — ділиться, народна депутатка України.Так окрім оральних крапель з канабісу в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.Окрім цього, був прийнятий перелік захворювань та станів, при яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Так лікування буде доступно для пацієнтів з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці та анорексією внаслідок ВІЛ.«Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати і при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують», — розповіла Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України».Ліки будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії — на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.«Ми проробили величезну роботу, щоб якомога швидше перший виробник зареєстрував продукцію в Україні. Так як цей рубіж пройдено, наразі фокусуємося на тому, щоб навчати українських медиків лікувати медичним канабісом. Разом з Академією НСЗУ ми готуємо онлайн навчання, яке дозволить нашим лікарям перейняти сучасні схеми лікування закордонних колег», — ділиться Ганна Глущенко, керівник напрямку міжнародних партнерств Української асоціації медичного канабісу.За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні.«Мільйони пацієнтів чекають на доступ до прогресивного лікування медичним канабісом в Україні. Вже за декілька місяців пацієнти зможуть позбутися болю та інших важких проявів хвороб та покращити якість свого життя», — сказав Дмитро Шерембей, Голова координаційної ради БО «100% Життя».

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