На Рівненщині затримали командира зі 155 бригади, який пішов у СЗЧ сам і підбурив на це підлеглих
Сьогодні, 16:15
Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з рот у 155 бригаді, який нібито самовільно залишив частину, а також підбурював своїх підлеглих військових робити те саме.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, пише Громадське.
Старший лейтенант, що командував однією з рот у 155 бригаді, наприкінці минулого року не виконав наказ про передачу роти в підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він сапішов у СЗЧ і наказав своїм бійцям також тікати.
Сьогодні, 8 січня, його затримали у Рівненської області. Вже у Києві йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).
Його взяли під варту з можливістю внести заставу.
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Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, пише Громадське.
Старший лейтенант, що командував однією з рот у 155 бригаді, наприкінці минулого року не виконав наказ про передачу роти в підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він сапішов у СЗЧ і наказав своїм бійцям також тікати.
Сьогодні, 8 січня, його затримали у Рівненської області. Вже у Києві йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).
Його взяли під варту з можливістю внести заставу.
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