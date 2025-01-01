На Рівненщині затримали командира зі 155 бригади, який пішов у СЗЧ сам і підбурив на це підлеглих

На Рівненщині затримали командира зі 155 бригади, який пішов у СЗЧ сам і підбурив на це підлеглих
Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з рот у 155 бригаді, який нібито самовільно залишив частину, а також підбурював своїх підлеглих військових робити те саме.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, пише Громадське.

Старший лейтенант, що командував однією з рот у 155 бригаді, наприкінці минулого року не виконав наказ про передачу роти в підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він сапішов у СЗЧ і наказав своїм бійцям також тікати.

Сьогодні, 8 січня, його затримали у Рівненської області. Вже у Києві йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України).

Його взяли під варту з можливістю внести заставу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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