В «Армія+» спростили подання рапортів

У новій версії застосунку Армія+ збережені військові відомості не будуть періодично видалятись, як це було раніше, що значно спростить подання електронних рапортів.Такі дані, як Армія ID командира чи назву посади, тепер достатньо один раз зберегти на пристрої, щоб надалі не вводити їх щоразу під час подання рапорту, - повідомляють на сторінці Міноборони України.«Електронні рапорти поступово змінюють культуру всередині армії й показують переваги цифровізації для військових. Вони знають, що рапорти можна подавати без зайвої писанини, ручок спеціального кольору. Ми не зупиняємося на досягнутому, дослухаємося до відгуків і думок, щоб сервіс для захисників й захисниць ставав ще зручнішим. Так ми втілили те, про що нас просили. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, завдяки чому їхнє подання стає ще швидшим, ніж раніше», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.Зберегти дані для подання рапортів можна в меню. Треба обрати «Налаштування», а потім «Військові відомості». Нещодавно в Армія+ оновили захист даних завдяки криптографічному шифруванню. Тож, збережені дані будуть надійно захищені.Перевірте, щоб ваш застосунок мав версію 2.1.3 чи вище. Завантажуйте Армія+ лише у Play Market та App Store. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку: https://aplus.mod.gov.ua/.На сьогодні в Армія+ авторизовані 560 000 військовослужбовців. Всього у застосунку доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ.