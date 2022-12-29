У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат
Сьогодні, 07:31
З 1 січня 2025 року переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості.
Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.
Основні зміни:
• Максимальна допомога по безробіттю – 8 000 грн.
• Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:
• Для осіб І групи – до 120 000 грн (15 МЗ).
• Для осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 МЗ).
Результати 2024 року:
• Працевлаштовано 2 000 людей з інвалідністю І та ІІ групи завдяки програмі Державної служби зайнятості.
• Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.
Чому це важливо?
• Для безробітних:
Підтримка у вигляді допомоги по безробіттю дозволяє адаптуватись до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію, підвищивши шанси знайти роботу.
• Для роботодавців:
Компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок.
Економічна безбар’єрність – вимога часу.
Підтримка від держави мотивує бізнес до соціальної відповідальності та адаптації під вимоги ветеранської спільноти і людей з інвалідністю. Разом ми будуємо доступний і справедливий ринок праці.
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Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.
Основні зміни:
• Максимальна допомога по безробіттю – 8 000 грн.
• Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:
• Для осіб І групи – до 120 000 грн (15 МЗ).
• Для осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 МЗ).
Результати 2024 року:
• Працевлаштовано 2 000 людей з інвалідністю І та ІІ групи завдяки програмі Державної служби зайнятості.
• Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.
Чому це важливо?
• Для безробітних:
Підтримка у вигляді допомоги по безробіттю дозволяє адаптуватись до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію, підвищивши шанси знайти роботу.
• Для роботодавців:
Компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок.
Економічна безбар’єрність – вимога часу.
Підтримка від держави мотивує бізнес до соціальної відповідальності та адаптації під вимоги ветеранської спільноти і людей з інвалідністю. Разом ми будуємо доступний і справедливий ринок праці.
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