У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат

У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат
З 1 січня 2025 року переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості.

Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.

Основні зміни:
• Максимальна допомога по безробіттю – 8 000 грн.
• Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:
• Для осіб І групи – до 120 000 грн (15 МЗ).
• Для осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 МЗ).

Результати 2024 року:
• Працевлаштовано 2 000 людей з інвалідністю І та ІІ групи завдяки програмі Державної служби зайнятості.
• Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

Чому це важливо?
• Для безробітних:
Підтримка у вигляді допомоги по безробіттю дозволяє адаптуватись до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію, підвищивши шанси знайти роботу.
• Для роботодавців:
Компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок.

Економічна безбар’єрність – вимога часу.

Підтримка від держави мотивує бізнес до соціальної відповідальності та адаптації під вимоги ветеранської спільноти і людей з інвалідністю. Разом ми будуємо доступний і справедливий ринок праці.

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Теги: Україна, соцвиплати, Державна служба зайнятості
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