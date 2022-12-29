У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат

З 1 січня 2025 року переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, які адмініструє Державна служба зайнятості.Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.Основні зміни:• Максимальна допомога по безробіттю – 8 000 грн.• Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:• Для осіб І групи – до 120 000 грн (15 МЗ).• Для осіб ІІ групи – до 80 000 грн (10 МЗ).Результати 2024 року:• Працевлаштовано 2 000 людей з інвалідністю І та ІІ групи завдяки програмі Державної служби зайнятості.• Сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.Чому це важливо?• Для безробітних:Підтримка у вигляді допомоги по безробіттю дозволяє адаптуватись до нових умов, пройти навчання чи перекваліфікацію, підвищивши шанси знайти роботу.• Для роботодавців:Компенсації стимулюють створення нових робочих місць та їх облаштування для людей з інвалідністю, ветеранів і ветеранок.Економічна безбар’єрність – вимога часу.Підтримка від держави мотивує бізнес до соціальної відповідальності та адаптації під вимоги ветеранської спільноти і людей з інвалідністю. Разом ми будуємо доступний і справедливий ринок праці.