Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані





Про це повідомили МВС, ДСНС та очільник ОВА Іван Федоров.



Серед травмованих – дівчинка 2011 року народження. Пошкоджені 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, 2 маршрутних таксі, 3 адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.



Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей.



Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян. Аварійно-рятувальні роботи завершено.



За словами Федорова, ворог ударив по середмістю ФАБами.

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