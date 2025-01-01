Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані
Сьогодні, 10:49
Унаслідок вчорашньої російської атаки у Запоріжжі відомо про 113 поранених та 13 вбитих людей. Госпіталізовані 59 людей, з них 10 - у важкому стані.
Про це повідомили МВС, ДСНС та очільник ОВА Іван Федоров.
Серед травмованих – дівчинка 2011 року народження. Пошкоджені 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, 2 маршрутних таксі, 3 адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.
Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей.
Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
За словами Федорова, ворог ударив по середмістю ФАБами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили МВС, ДСНС та очільник ОВА Іван Федоров.
Серед травмованих – дівчинка 2011 року народження. Пошкоджені 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, 2 маршрутних таксі, 3 адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.
Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей.
Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
За словами Федорова, ворог ударив по середмістю ФАБами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина
Сьогодні, 11:08
Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані
Сьогодні, 10:49
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30