Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані

Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані
Унаслідок вчорашньої російської атаки у Запоріжжі відомо про 113 поранених та 13 вбитих людей. Госпіталізовані 59 людей, з них 10 - у важкому стані.

Про це повідомили МВС, ДСНС та очільник ОВА Іван Федоров.

Серед травмованих – дівчинка 2011 року народження. Пошкоджені 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, 2 маршрутних таксі, 3 адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.

Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей.
Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані

Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

За словами Федорова, ворог ударив по середмістю ФАБами.

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Теги: Україна, росія, війна
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