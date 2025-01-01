Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць
Сьогодні, 12:11
Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт щодо обліку під час підготовки призовників.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, пише Громадське.
За відповідний законопроєкт № 12076 проголосували 298 парламентарів.
Кабмін пропонував дати можливість хлопцям, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, ставати на облік або особисто в ТЦК, або через електронний кабінет (тобто незалежно від місця перебування).
Також документ передбачає обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки.
Як повідомляють депутати, згідно з ухваленими правками, жінки-добровольці будуть ставати на військовий облік призовників за власним бажанням.
«Ще раз: проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. <…> Ніякої мобілізації жінок не буде», — написав Гончаренко.
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Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, пише Громадське.
За відповідний законопроєкт № 12076 проголосували 298 парламентарів.
Кабмін пропонував дати можливість хлопцям, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, ставати на облік або особисто в ТЦК, або через електронний кабінет (тобто незалежно від місця перебування).
Також документ передбачає обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки.
Як повідомляють депутати, згідно з ухваленими правками, жінки-добровольці будуть ставати на військовий облік призовників за власним бажанням.
«Ще раз: проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. <…> Ніякої мобілізації жінок не буде», — написав Гончаренко.
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