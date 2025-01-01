Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, пише



За відповідний законопроєкт № 12076 проголосували 298 парламентарів.



Кабмін пропонував дати можливість хлопцям, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, ставати на облік або особисто в ТЦК, або через електронний кабінет (тобто незалежно від місця перебування).



Також документ передбачає обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки.



Як повідомляють депутати, згідно з ухваленими правками, жінки-добровольці будуть ставати на військовий облік призовників за власним бажанням.



«Ще раз: проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. <…> Ніякої мобілізації жінок не буде», — написав Гончаренко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт щодо обліку під час підготовки призовників.Про це повідомили народні депутатита, пише Громадське За відповідний законопроєкт № 12076 проголосували 298 парламентарів.Кабмін пропонував дати можливість хлопцям, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, ставати на облік або особисто в ТЦК, або через електронний кабінет (тобто незалежно від місця перебування).Також документ передбачає обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки.Як повідомляють депутати, згідно з ухваленими правками, жінки-добровольці будуть ставати на військовий облік призовників за власним бажанням.«Ще раз: проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. <…> Ніякої мобілізації жінок не буде», — написав Гончаренко.

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