Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць

Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць
Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт щодо обліку під час підготовки призовників.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, пише Громадське.

За відповідний законопроєкт № 12076 проголосували 298 парламентарів.

Кабмін пропонував дати можливість хлопцям, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, ставати на облік або особисто в ТЦК, або через електронний кабінет (тобто незалежно від місця перебування).

Також документ передбачає обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки.

Як повідомляють депутати, згідно з ухваленими правками, жінки-добровольці будуть ставати на військовий облік призовників за власним бажанням.

«Ще раз: проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. <…> Ніякої мобілізації жінок не буде», — написав Гончаренко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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