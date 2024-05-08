На Волині небайдужі громадяни допомогли затримати п'яну водійку

Небайдужі громадяни допомагають волинським патрульним виявляти нетверезих водіїв.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Вчора, 8 січня, близько 23-ї години ми отримали повідомлення про порушення ПДР. Заявник також повідомив, що за кермом перебуває нетверезий керманич.Патрульні одразу розшукали це авто. Під час перевірки документів ми встановили, що за кермом автомобіля Toyota перебувала 41-річна водійка. Спілкуючись інспектори у неї помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла огляд на місці, результат — 1, 59 проміле", - йдеться в повідомленні.На місці патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.