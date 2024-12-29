На Волині буде вітряно: синоптики попереджають про «жовтий» рівень небезпеки





Про небезпечні метеорологічні явища попередили в гідрометеоцентрі Волині.



Також 10 січня у Луцьку буде хмарно, часом дощ, вдень з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-5° тепла.



По області цього дня також буде хмарна погода з дощем та мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 10 січня, вранці та впродовж дня у Луцьку та по області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності "жовтий".Про небезпечні метеорологічні явища попередили в гідрометеоцентрі Волині.Також 10 січня у Луцьку буде хмарно, часом дощ, вдень з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-5° тепла.По області цього дня також буде хмарна погода з дощем та мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

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