У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку
Сьогодні, 10:47
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про влучання уламків російського ударного безпілотника у житловий будинок.
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
Інцидент трапився у Солом'янському районі столиці. За його словами, було пошкоджено вікна багатоповерхівки та шість автомобілів.
На щастя, інформації про постраждалих попередньо немає. На місці події працюють оперативні служби.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це він повідомив у телеграм-каналі.
Інцидент трапився у Солом'янському районі столиці. За його словами, було пошкоджено вікна багатоповерхівки та шість автомобілів.
На щастя, інформації про постраждалих попередньо немає. На місці події працюють оперативні служби.
Головне фото - ілюстративне.
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