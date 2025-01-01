У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку

Тимур Ткаченко повідомив про влучання уламків російського ударного безпілотника у житловий будинок.



Про це він повідомив у телеграм-каналі.



Інцидент трапився у Солом'янському районі столиці. За його словами, було пошкоджено вікна багатоповерхівки та шість автомобілів.



На щастя, інформації про постраждалих попередньо немає. На місці події працюють оперативні служби.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Київської міської військової адміністраціїповідомив про влучання уламків російського ударного безпілотника у житловий будинок.Про це він повідомив у телеграм-каналі.Інцидент трапився у Солом'янському районі столиці. За його словами, було пошкоджено вікна багатоповерхівки та шість автомобілів.На щастя, інформації про постраждалих попередньо немає. На місці події працюють оперативні служби.

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