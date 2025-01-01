У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку

У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про влучання уламків російського ударного безпілотника у житловий будинок.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Інцидент трапився у Солом'янському районі столиці. За його словами, було пошкоджено вікна багатоповерхівки та шість автомобілів.

На щастя, інформації про постраждалих попередньо немає. На місці події працюють оперативні служби.

Головне фото - ілюстративне.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку
Сьогодні, 10:47
Росія вночі атакувала 11 областей: сили ППО збили 33 дрони
Сьогодні, 10:03
Переправлення чоловіків через кордон: поліція проводить понад 600 обшуків по всій Україні
Сьогодні, 09:46
За добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Вніс заставу: підприємця з Волині судять за переправлення за кордон 22 чоловіків
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Росія вночі атакувала 11 областей: сили ППО збили 33 дрони Росія вночі атакувала 11 областей: сили ППО збили 33 дрони
Сьогодні, 10:03
За добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, - Генштаб За добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки
09 січень, 19:11
Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою
09 січень, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку
Сьогодні, 10:47
 0
Росія вночі атакувала 11 областей: сили ППО збили 33 дрони
Сьогодні, 10:03
 0
Переправлення чоловіків через кордон: поліція проводить понад 600 обшуків по всій Україні
Сьогодні, 09:46
 0
За добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Вніс заставу: підприємця з Волині судять за переправлення за кордон 22 чоловіків
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8