На Волині п'яний водій пропонував поліцейським хабар

На Волині п'яний водій пропонував поліцейським хабар
Керував напідпитку та намагався відкупитись від відповідальності: волинські поліцейські задокументували факт хабарництва.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 9 січня, близько опівночі поблизу села Ворокомле Камінь-Каширського району працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування із 32-річним водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера, від чого останній відмовився.

Намагаючись уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік наполягав на своєму та поклав купюри у кишеню поліцейському.

Правоохоронці задокументували факт надання неправомірної вигоди та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Окрім цього, на водія складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: Волинь, поліцейські, хабар
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