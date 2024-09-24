На Волині п'яний водій пропонував поліцейським хабар
Сьогодні, 11:42
Керував напідпитку та намагався відкупитись від відповідальності: волинські поліцейські задокументували факт хабарництва.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 9 січня, близько опівночі поблизу села Ворокомле Камінь-Каширського району працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування із 32-річним водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера, від чого останній відмовився.
Намагаючись уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік наполягав на своєму та поклав купюри у кишеню поліцейському.
Правоохоронці задокументували факт надання неправомірної вигоди та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Окрім цього, на водія складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 9 січня, близько опівночі поблизу села Ворокомле Камінь-Каширського району працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування із 32-річним водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера, від чого останній відмовився.
Намагаючись уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік наполягав на своєму та поклав купюри у кишеню поліцейському.
Правоохоронці задокументували факт надання неправомірної вигоди та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Окрім цього, на водія складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.
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