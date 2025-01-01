Боровся за Україну: на Донеччині поліг 23-річний Герой з Волині Ілля Чолак
Сьогодні, 12:08
Рожищенська громада втратила ще одного мужнього воїна, захисника української землі – Іллю Чолака, 2001 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"Солдат 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Васильович Чолак, відданий військовій присязі на вірність Українському народові, загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА «Імператор» біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області.
23-річний Герой Ілля Чолак до останнього подиху боровся за Україну, її свободу та незалежність.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 січня 2025 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
"Солдат 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Васильович Чолак, відданий військовій присязі на вірність Українському народові, загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА «Імператор» біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області.
23-річний Герой Ілля Чолак до останнього подиху боровся за Україну, її свободу та незалежність.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 січня 2025 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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