Боровся за Україну: на Донеччині поліг 23-річний Герой з Волині Ілля Чолак

Боровся за Україну: на Донеччині поліг 23-річний Герой з Волині Ілля Чолак
Рожищенська громада втратила ще одного мужнього воїна, захисника української землі – Іллю Чолака, 2001 року народження.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

"Солдат 15-ої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Васильович Чолак, відданий військовій присязі на вірність Українському народові, загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА «Імператор» біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області.

23-річний Герой Ілля Чолак до останнього подиху боровся за Україну, її свободу та незалежність.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 січня 2025 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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