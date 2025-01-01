На сьогодні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч осіб, - Шмигаль

Денис Шмигаль повідомив, що станом на сьогодні в Україні заброньовано близько 900-950 тисяч осіб.



Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає



"Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей", - сказав він.



За словами прем'єра, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.



Водночас, Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів має намір врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж понад норму.



"У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів", - сказав прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністрповідомив, що станом на сьогодні в Україні заброньовано близько 900-950 тисяч осіб.Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ "Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей", - сказав він.За словами прем'єра, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.Водночас, Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів має намір врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж понад норму."У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів", - сказав прем'єр.

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