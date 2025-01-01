Розвідник з Волині одружився у перший день нового року

Ігор Конончук — нині на реабілітації. Військовий вперше за 8 років служби був на різдвяно-новорічні свята вдома і встиг одружитися. З Мариною він побрався у перший день 2025 року.







Залишив навчання і пішов на службу



Ігор Конончук на третьому курсі покинув навчання в університеті і пішов на службу. Це було у 2016 році. За вісім років у війську розвідник отримав низку нагород, брав участь у різних контрнаступах.



"Спочатку снайпером був, потім кулеметником, але в нас посада ролі не грає, бо це така структура військ, що кожен має вміти ту навичку, що інші. Завжди є мандраж, але коли вже реально виходиш на бойову задачу, то голова відключається і згадуєш усі навички", — говорить військовий.



Нині захисник на реабілітації. Побратимів, із якими служить не один рік, називає другою родиною. "У мене є сім'я тут, і є сім'я на фронті", — каже він.



"Я з тобою всю Україну побачу"



Ігор і Марина знайомі були давно, але парою стали у 2024 році. Пропозицію коханій боєць зробив 5 жовтня. Одружилася пара 1 січня 2025 року.



Торік Марина неодноразово їздила до нареченого у прифронтові регіони. "Я за ним, як хвостик: він у Запорізькій області виконує завдання — я їду в Запорізьку, перевели їх в Суми — я за ним. Кажу: "Господи. Я з тобою всю Україну побачу", — розповідає жінка.



Волинянка зізнається, їй важко дається кожне бойове завдання коханого. Говорить: поки він вдома, не відходить Ігоря ні на крок.



"Це дуже тяжко, думаю, що мене усі жінки зрозуміють, скільки це недоспаних ночей, особливо коли іде на завдання і немає 3 дні зв'язку і не знаєш, що чекати, — додає Марина Конончук. — Як кожна жінка мрію про те, щоб настав момент, аби він зняв форму".

Волинянка зізнається, їй важко дається кожне бойове завдання коханого. Говорить: поки він вдома, не відходить Ігоря ні на крок.



Після проходження реабілітації, каже розвідник, повернеться на службу, де на нього чекають побратими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-річний розвідник з Волині— нині на реабілітації. Військовий вперше за 8 років служби був на різдвяно-новорічні свята вдома і встиг одружитися. Звін побрався у перший день 2025 року. Суспільному захисник і його дружина розповіли про службу, кохання і як підтримують один одного.Ігор Конончук на третьому курсі покинув навчання в університеті і пішов на службу. Це було у 2016 році. За вісім років у війську розвідник отримав низку нагород, брав участь у різних контрнаступах."Спочатку снайпером був, потім кулеметником, але в нас посада ролі не грає, бо це така структура військ, що кожен має вміти ту навичку, що інші. Завжди є мандраж, але коли вже реально виходиш на бойову задачу, то голова відключається і згадуєш усі навички", — говорить військовий.Нині захисник на реабілітації. Побратимів, із якими служить не один рік, називає другою родиною. "У мене є сім'я тут, і є сім'я на фронті", — каже він.Ігор і Марина знайомі були давно, але парою стали у 2024 році. Пропозицію коханій боєць зробив 5 жовтня. Одружилася пара 1 січня 2025 року.Торік Марина неодноразово їздила до нареченого у прифронтові регіони. "Я за ним, як хвостик: він у Запорізькій області виконує завдання — я їду в Запорізьку, перевели їх в Суми — я за ним. Кажу: "Господи. Я з тобою всю Україну побачу", — розповідає жінка.Волинянка зізнається, їй важко дається кожне бойове завдання коханого. Говорить: поки він вдома, не відходить Ігоря ні на крок."Це дуже тяжко, думаю, що мене усі жінки зрозуміють, скільки це недоспаних ночей, особливо коли іде на завдання і немає 3 дні зв'язку і не знаєш, що чекати, — додає Марина Конончук. — Як кожна жінка мрію про те, щоб настав момент, аби він зняв форму".Волинянка зізнається, їй важко дається кожне бойове завдання коханого. Говорить: поки він вдома, не відходить Ігоря ні на крок.Після проходження реабілітації, каже розвідник, повернеться на службу, де на нього чекають побратими.

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