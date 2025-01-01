Розвідник з Волині одружився у перший день нового року

Розвідник з Волині одружився у перший день нового року
28-річний розвідник з Волині Ігор Конончук — нині на реабілітації. Військовий вперше за 8 років служби був на різдвяно-новорічні свята вдома і встиг одружитися. З Мариною він побрався у перший день 2025 року.

Суспільному захисник і його дружина розповіли про службу, кохання і як підтримують один одного.

Залишив навчання і пішов на службу

Ігор Конончук на третьому курсі покинув навчання в університеті і пішов на службу. Це було у 2016 році. За вісім років у війську розвідник отримав низку нагород, брав участь у різних контрнаступах.

"Спочатку снайпером був, потім кулеметником, але в нас посада ролі не грає, бо це така структура військ, що кожен має вміти ту навичку, що інші. Завжди є мандраж, але коли вже реально виходиш на бойову задачу, то голова відключається і згадуєш усі навички", — говорить військовий.

Нині захисник на реабілітації. Побратимів, із якими служить не один рік, називає другою родиною. "У мене є сім'я тут, і є сім'я на фронті", — каже він.
Розвідник з Волині одружився у перший день нового року

"Я з тобою всю Україну побачу"

Ігор і Марина знайомі були давно, але парою стали у 2024 році. Пропозицію коханій боєць зробив 5 жовтня. Одружилася пара 1 січня 2025 року.

Торік Марина неодноразово їздила до нареченого у прифронтові регіони. "Я за ним, як хвостик: він у Запорізькій області виконує завдання — я їду в Запорізьку, перевели їх в Суми — я за ним. Кажу: "Господи. Я з тобою всю Україну побачу", — розповідає жінка.

Волинянка зізнається, їй важко дається кожне бойове завдання коханого. Говорить: поки він вдома, не відходить Ігоря ні на крок.
Розвідник з Волині одружився у перший день нового року

"Це дуже тяжко, думаю, що мене усі жінки зрозуміють, скільки це недоспаних ночей, особливо коли іде на завдання і немає 3 дні зв'язку і не знаєш, що чекати, — додає Марина Конончук. — Як кожна жінка мрію про те, щоб настав момент, аби він зняв форму".
Волинянка зізнається, їй важко дається кожне бойове завдання коханого. Говорить: поки він вдома, не відходить Ігоря ні на крок.

Після проходження реабілітації, каже розвідник, повернеться на службу, де на нього чекають побратими.
Розвідник з Волині одружився у перший день нового року


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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