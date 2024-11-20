Волинянина, якого затримали із психотропами, взяли під варту

Волинянина, якого затримали із психотропами, взяли під варту
Волинянина, затриманого у Колках із психотропами, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю селища Колки повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Увечері 2 січня 2025 року тричі уже судимого молодика правоохоронці затримали у Колках після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропом PVP, призначеним для подальшого збуту.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: волинянин, психотропи, варта
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