Волинянина, якого затримали із психотропами, взяли під варту

Волинянина, затриманого у Колках із психотропами, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю селища Колки повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).Увечері 2 січня 2025 року тричі уже судимого молодика правоохоронці затримали у Колках після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропом PVP, призначеним для подальшого збуту.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.