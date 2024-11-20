Волинянина, якого затримали із психотропами, взяли під варту
Сьогодні, 14:48
Волинянина, затриманого у Колках із психотропами, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю селища Колки повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Увечері 2 січня 2025 року тричі уже судимого молодика правоохоронці затримали у Колках після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропом PVP, призначеним для подальшого збуту.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю селища Колки повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Увечері 2 січня 2025 року тричі уже судимого молодика правоохоронці затримали у Колках після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропом PVP, призначеним для подальшого збуту.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина, якого затримали із психотропами, взяли під варту
Сьогодні, 14:48
Україна отримає від коаліції дронів 30 тисяч БпЛА
Сьогодні, 14:12
Розвідник з Волині одружився у перший день нового року
Сьогодні, 13:45
Володимир Кличко на запрошення ветеранів провів для них тренування у реабілітаційному центрі «Титанові»
Сьогодні, 13:30