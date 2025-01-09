Україна отримає від коаліції дронів 30 тисяч БпЛА
Сьогодні, 14:12
30 000 безпілотників буде відправлено до України після того, як коаліція дронів, очолювана Великою Британією та Латвією, розмістила контракти на 45 мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це йдеться на британському урядовому сайті, пише LB.ua.
Фінансування нової партії надходить від Великобританії, Данії, Нідерландів, Латвії і Швеції.
«Ці сучасні безпілотники допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним силам України маневрувати повз російську ППО та уражати позиції та бронетехніку супротивника», - йдеться у повіомленні.
Для цього Британія внесла від себе 7,5 млн фунтів стерлінгів. Наразі фонд, із якого фінансують закупівлі БпЛА для України залучив близько 73 мільйони фунтів.
Норвегія нещодавно виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України.
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Про це йдеться на британському урядовому сайті, пише LB.ua.
Фінансування нової партії надходить від Великобританії, Данії, Нідерландів, Латвії і Швеції.
«Ці сучасні безпілотники допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним силам України маневрувати повз російську ППО та уражати позиції та бронетехніку супротивника», - йдеться у повіомленні.
Для цього Британія внесла від себе 7,5 млн фунтів стерлінгів. Наразі фонд, із якого фінансують закупівлі БпЛА для України залучив близько 73 мільйони фунтів.
Норвегія нещодавно виділила 700 мільйонів норвезьких крон на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України.
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