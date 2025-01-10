Трамп заявив про підготовку зустрічі з путіним
Сьогодні, 11:07
Обраний президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку зустрічі з правителем Росії володимиром путіним, проте не уточнив конкретної дати проведення переговорів.
Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.
Під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп заявив, що путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі.
"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", – сказав Трамп.
Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.
"Президент путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.
Кремль поки що не коментував заяву Трампа. Однак прессекретар путіна Дмитро Пєсков напередодні заявив журналістам, що якщо Трамп збереже намір зв'язатися з російським правителем після інавгурації 20 січня, у Москві це вітатимуть.
Представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку країни.
Напередодні обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.
Раніше Кіт Келлог заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.
Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".
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Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.
Під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп заявив, що путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі.
"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", – сказав Трамп.
Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.
"Президент путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.
Кремль поки що не коментував заяву Трампа. Однак прессекретар путіна Дмитро Пєсков напередодні заявив журналістам, що якщо Трамп збереже намір зв'язатися з російським правителем після інавгурації 20 січня, у Москві це вітатимуть.
Представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку країни.
Напередодні обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.
Раніше Кіт Келлог заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.
Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".
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