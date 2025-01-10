Трамп заявив про підготовку зустрічі з путіним

Дональд Трамп повідомив про підготовку зустрічі з правителем Росії володимиром путіним, проте не уточнив конкретної дати проведення переговорів.



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Під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп заявив, що путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі.



"Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", – сказав Трамп.



Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.



"Президент путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.



Кремль поки що не коментував заяву Трампа. Однак прессекретар путіна Дмитро Пєсков напередодні заявив журналістам, що якщо Трамп збереже намір зв'язатися з російським правителем після інавгурації 20 січня, у Москві це вітатимуть.



Представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку країни.



Напередодні обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.



Раніше Кіт Келлог заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.



Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обраний президент СШАповідомив про підготовку зустрічі з правителем Росії, проте не уточнив конкретної дати проведення переговорів.Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.Під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп заявив, що путін висловив бажання зустрітися, і наразі триває підготовка до цієї зустрічі."Він хоче зустрітися, і ми готуємо це", – сказав Трамп.Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється."Президент путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні", – додав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.Кремль поки що не коментував заяву Трампа. Однак прессекретар путінанапередодні заявив журналістам, що якщо Трамп збереже намір зв'язатися з російським правителем після інавгурації 20 січня, у Москві це вітатимуть.Представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку країни.Напередодні обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росіїзаявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.Раніше Кіт Келлог заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

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