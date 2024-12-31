Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень

Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень
Незаконно наловили риби на понад 100 тисяч гривень: волиняни постануть перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним жителем села Самари-Оріхові Ковельського району незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

За даними слідства, чоловік 2 жовтня 2024 року за допомогою заборонених знарядь лову – риболовецьких сіток – незаконно ловив рибу на озері «Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.

Із незаконним уловом, який згодом оцінили у майже 35 тисяч гривень, його і затримали працівники Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції.

Постануть перед судом і 42-річний житель села Смолярі та 27-річна жителька села Кримне Ковельського району, які цього ж дня сітками незаконно ловили рибу цінних порід на озері «Домашнє» в селі Кримне.

Їхній улов оцінили у понад 70 тисяч гривень.

Затримали зловмисників працівники Управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.

Невдовзі усі троє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, риболовля, суд
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