Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень

Незаконно наловили риби на понад 100 тисяч гривень: волиняни постануть перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним жителем села Самари-Оріхові Ковельського району незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).За даними слідства, чоловік 2 жовтня 2024 року за допомогою заборонених знарядь лову – риболовецьких сіток – незаконно ловив рибу на озері «Оріхове», розташованому на території гідрологічного заказника.Із незаконним уловом, який згодом оцінили у майже 35 тисяч гривень, його і затримали працівники Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції.Постануть перед судом і 42-річний житель села Смолярі та 27-річна жителька села Кримне Ковельського району, які цього ж дня сітками незаконно ловили рибу цінних порід на озері «Домашнє» в селі Кримне.Їхній улов оцінили у понад 70 тисяч гривень.Затримали зловмисників працівники Управління державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Волинській області.Невдовзі усі троє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.