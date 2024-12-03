На війні загинув воїн з Волині Сергій Гембік
Сьогодні, 20:35
Скорботою огорнута громада, подвійно болить жителям села Велика Глуша. Не встигли оговтатися від втрати одного Героя, як знову страшну новину сповістили з фронту.
Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської громади.
"З глибоким смутком повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Велика Глуша – Гембіка Сергія Олексійовича, 1994 року народження. Життя Захисника трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 6 січня 2025 року", - йдеться у дописі.
У Камінь-Каширській міській раді висловлюють сердечні слова співчуття рідному братові полеглого бійця – Олегу Гембіку, який разом із Сергієм вступив у лави Збройних Сил України.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим солдатом повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської громади.
"З глибоким смутком повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Велика Глуша – Гембіка Сергія Олексійовича, 1994 року народження. Життя Захисника трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 6 січня 2025 року", - йдеться у дописі.
У Камінь-Каширській міській раді висловлюють сердечні слова співчуття рідному братові полеглого бійця – Олегу Гембіку, який разом із Сергієм вступив у лави Збройних Сил України.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим солдатом повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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