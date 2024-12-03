На війні загинув воїн з Волині Сергій Гембік

Скорботою огорнута громада, подвійно болить жителям села Велика Глуша. Не встигли оговтатися від втрати одного Героя, як знову страшну новину сповістили з фронту.Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської громади."З глибоким смутком повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Велика Глуша –, 1994 року народження. Життя Захисника трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 6 січня 2025 року", - йдеться у дописі.У Камінь-Каширській міській раді висловлюють сердечні слова співчуття рідному братові полеглого бійця –, який разом із Сергієм вступив у лави Збройних Сил України.Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим солдатом повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.