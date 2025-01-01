Росіяни масовано атакували Сумщину: троє загиблих, низка поїздів змінили маршрути

Упродовж 8 жовтня російські війська атакували Сумську область. Унаслідок обстрілів загинули троє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, пише Громадське.

За його словами, росія атакує громади області десятками ударних БпЛА, керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдалося знищити силами оборони, однак окупанти продовжили їх атаки.

Під ударами були Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільські громади.

Унаслідок обстрілів загинули 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік у Великописарівській та 66-річний чоловік у Білопільській громаді.

Також поранень зазнали 47-річний мешканець Степанівської громади та 52-річний мешканець Сумської громади. Постраждалим надається медична допомога.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Голова ОВА зазначив, що через загрозу російських атак, потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї, рухаються об’їзними маршрутами. В «Укрзалізниці» повідомили, що, зокрема, це стосується потягів регіонального призначення:

895 Конотоп — Фастів;
888/887 Славутич — Київ-Волинський;
892 Фастів — Славутич.

Водночас потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка, і відповідно відправлення з неї. Поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення:

787 Терещенська — Київ;
786 Київ — Терещенська;
113 Харків — Львів;
779 Суми — Київ;
116 Київ — Суми;
774 Жмеринка — Терещенська.

Попередні атаки на залізницю Сумщини

4 жовтня російські війська відкрили вогонь по Шосткинській громаді, атакувавши залізничний вокзал. Війська рф застосували тактику «подвійного удару»: перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещенська — Новгород-Сіверський. Коли почалася евакуація людей, вони атакували повторно, поціливши в електротяг поїзда Київ — Шостка.

Як писало «Суспільне», покликаючись на голову Шосткинської РВА, постраждали близько 30 людей. Прокуратура повідомляла про вісьмох шпиталізованих. Відомо, що серед них є працівниця «Укрзалізниці» (касирка приміського поїзда). Також загинув 71-річний чоловік.

Унаслідок російських обстрілів у Шостці були пошкоджені електромережа, водогін та система газозабезпечення.

