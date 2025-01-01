9 жовтня на Волині: гортаючи календар

9 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 9 жовтня у журналістки Іванни Рудишин (на фото).

Цей день також багатий і іншими іменинниками – відомими волинянами. Відтак, особисте свято цього дня святкують також депутати Луцької міської ради Михайло Наход , журналіст, історик Іван Ольховський, магістр народних ремесел Андрій Бондарук , журналістка Дар'я Тимошкова та директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають чоловіки з іменами Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.

Вітаємо та зичимо добра, щастя та усіх благ!

Віряни Православної церкви України 9 жовтня відзначають День пам'яті Апостола Якова Алфеєва.

