Словаччина знову заблокувала новий пакет євросанкцій проти РФ





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Як зазначає департамент комунікації Міністерства закордонних і європейських справ Словаччини (МЗЄС), уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв про відмову запровадження нового пакета санкцій без отримання чітких гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи RePowerEU.



Ця ініціатива передбачає повну відмову від імпорту російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року, що, за словами прем’єра Фіцо, матиме суттєві негативні економічні наслідки для Словаччини.



"Словацька Республіка позитивно оцінила робочі консультації з представниками Європейської комісії з питань енергетики та ініціативи RePowerEU, метою яких було краще розуміння застережень і вимог Словаччини як найбільш постраждалої держави-члена", - йдеться у заяві МЗЄС.



У рамках цих переговорів до Словаччини цього тижня прибула група експертів високого рівня Єврокомісії.



Представники Міністерства економіки, енергетичних компаній та промисловості Словаччини наголосили, що реалізація RePowerEU становить серйозний виклик для конкурентоспроможності національної економіки, зокрема з огляду на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку.



У міністерстві також наголосили, що Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо санкційного пакета.



"Словацька Республіка готова й надалі вести конструктивний діалог з Європейською комісією та в межах цього діалогу спільно шукати рішення в інтересах громадян і бізнесу. Водночас, нинішній етап переговорів не усунув ключових побоювань та застережень, які залишаються актуальними з боку Словаччини щодо ініціативи RePowerEU", - зазначили в МЗЄС.



Словаччина блокує санкції проти РФ



10 червня Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії за агресивну війну проти України. Обмеження передбачають блокування доходів Москви від енергоносіїв, її банків та військової промисловості.



Однак 23 червня уряд Словаччини разом з Угорщиною відмовилися підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Причиною стало небажання країни втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Словацька Республіка вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper). Вимога для скасування вето залишається незмінною.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.Як зазначає департамент комунікації Міністерства закордонних і європейських справ Словаччини (МЗЄС), уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв про відмову запровадження нового пакета санкцій без отримання чітких гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи RePowerEU.Ця ініціатива передбачає повну відмову від імпорту російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року, що, за словами прем’єра Фіцо, матиме суттєві негативні економічні наслідки для Словаччини."Словацька Республіка позитивно оцінила робочі консультації з представниками Європейської комісії з питань енергетики та ініціативи RePowerEU, метою яких було краще розуміння застережень і вимог Словаччини як найбільш постраждалої держави-члена", - йдеться у заяві МЗЄС.У рамках цих переговорів до Словаччини цього тижня прибула група експертів високого рівня Єврокомісії.Представники Міністерства економіки, енергетичних компаній та промисловості Словаччини наголосили, що реалізація RePowerEU становить серйозний виклик для конкурентоспроможності національної економіки, зокрема з огляду на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку.У міністерстві також наголосили, що Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо санкційного пакета."Словацька Республіка готова й надалі вести конструктивний діалог з Європейською комісією та в межах цього діалогу спільно шукати рішення в інтересах громадян і бізнесу. Водночас, нинішній етап переговорів не усунув ключових побоювань та застережень, які залишаються актуальними з боку Словаччини щодо ініціативи RePowerEU", - зазначили в МЗЄС.10 червня Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії за агресивну війну проти України. Обмеження передбачають блокування доходів Москви від енергоносіїв, її банків та військової промисловості.Однак 23 червня уряд Словаччини разом з Угорщиною відмовилися підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Причиною стало небажання країни втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.

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