Охорона і замкнені під'їзди: що буде із пошкодженим під час атаки РФ будинком на Озерецькій, 12 у Луцьку
Сьогодні, 08:20
Одну з секцій дев’ятиповерхового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок російської атаки 6 червня на Озерецькій у Луцьку, збираються демонтувати. Наразі під’їзди багатоповерхівки замкнені.
З 3-го липня територію навколо цілодобово охороняють працівники муніципальної варти, передає Суспільне.
"Стежимо, щоб не потрапляли сторонні люди, — говорить інспектор муніципальної варти Сергій Секунда. — Також задля безпеки мешканців не пускаємо нікого, бо залишилися деякі вікна розбиті і залишились речі людей, які тут проживали".
Перший під'їзд, частина якого обвалилася під час комбінованої атаки РФ, будуть демонтовувати після виготовлення проєктно-кошторисної документації та тендерної процедури.
"Результати технічного звіту нам говорять, що один під’їзд з двох підлягає повному демонтажу. Лише після того, як ми зробимо ці роботи, ми розберемо цей під’їзд і проведемо наступне технічне дослідження і зможемо сказати, яка доля буде ІІ під’їзду", — сказав у коментарі Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.
Навколо зруйнованого будинку на Озерецькій розташовані багатоквартирні двоповерхівки, які 6 червня пошкодила вибухова хвиля. Жильці досі не мають газу, його після обстрілу відімкнули комунальники.
Усього під час російської атаки у Луцьку були пошкоджені 127 житлових будівель та 40 не житлових. Станом на 4 липня працівники міського департаменту житлово-комунального господарства склали 501 акт про обстеження житла. Ці акти затвердять на профільній комісії та виконкомі Луцькради, після чого, лучанам, які робили ремонт самостійно, відшкодують витрати, сказав головний комунальник міста Микола Осіюк. Обстеження приміщень триває.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
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З 3-го липня територію навколо цілодобово охороняють працівники муніципальної варти, передає Суспільне.
"Стежимо, щоб не потрапляли сторонні люди, — говорить інспектор муніципальної варти Сергій Секунда. — Також задля безпеки мешканців не пускаємо нікого, бо залишилися деякі вікна розбиті і залишились речі людей, які тут проживали".
Перший під'їзд, частина якого обвалилася під час комбінованої атаки РФ, будуть демонтовувати після виготовлення проєктно-кошторисної документації та тендерної процедури.
"Результати технічного звіту нам говорять, що один під’їзд з двох підлягає повному демонтажу. Лише після того, як ми зробимо ці роботи, ми розберемо цей під’їзд і проведемо наступне технічне дослідження і зможемо сказати, яка доля буде ІІ під’їзду", — сказав у коментарі Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.
Навколо зруйнованого будинку на Озерецькій розташовані багатоквартирні двоповерхівки, які 6 червня пошкодила вибухова хвиля. Жильці досі не мають газу, його після обстрілу відімкнули комунальники.
Усього під час російської атаки у Луцьку були пошкоджені 127 житлових будівель та 40 не житлових. Станом на 4 липня працівники міського департаменту житлово-комунального господарства склали 501 акт про обстеження житла. Ці акти затвердять на профільній комісії та виконкомі Луцькради, після чого, лучанам, які робили ремонт самостійно, відшкодують витрати, сказав головний комунальник міста Микола Осіюк. Обстеження приміщень триває.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
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