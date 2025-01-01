На ринках у Луцьку – шалені черги за продуктами: що там скуповують
Сьогодні, 05:17
На ринках у Луцьку уже з'явилися сезоні смаколики – абрикоси, персики, нектарини й кавуни. Чимало людей вишиковуються у черги, аби придбати солодкі плоди.
Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».
Наприклад, абрикоси, кажуть продавці, здебільшого везуть із Молдови. За кілограм в середньому просять 150 грн. Проте зауважують, коли на прилавках з'являться домашні, тоді ціна піде вниз. Своєю чергою іспанські нектарини продають за 160-180 грн/кг.
«Нектарин у нас з Іспанії, тверденька є солодка і м'яка солодка. Персик уже пішов наш, чернівецький. Ще поки перший збір, то ми його вперше й взяли спробувати, але теж солодкий, з тонкою шкіркою. Інжирний персик у нас по 220 грн/кг, а наш персик – 150 грн/кг. Ціна буде падати скоро, бо 150 грн за чернівецький персик – то дорого, він має бути десь 70-80. Просто він тільки з'явився», – розповідає журналістам одна з продавчинь.
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Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».
Наприклад, абрикоси, кажуть продавці, здебільшого везуть із Молдови. За кілограм в середньому просять 150 грн. Проте зауважують, коли на прилавках з'являться домашні, тоді ціна піде вниз. Своєю чергою іспанські нектарини продають за 160-180 грн/кг.
«Нектарин у нас з Іспанії, тверденька є солодка і м'яка солодка. Персик уже пішов наш, чернівецький. Ще поки перший збір, то ми його вперше й взяли спробувати, але теж солодкий, з тонкою шкіркою. Інжирний персик у нас по 220 грн/кг, а наш персик – 150 грн/кг. Ціна буде падати скоро, бо 150 грн за чернівецький персик – то дорого, він має бути десь 70-80. Просто він тільки з'явився», – розповідає журналістам одна з продавчинь.
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