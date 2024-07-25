Компенсація за невикористану відпустку: хто і як може отримати гроші

В Україні працівники можуть отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки замість самого відпочинку. Однак це стосується лише щорічної відпустки та має певні обмеження.Про це йдеться у Кодексі законів про працю України.Грошову компенсацію можна отримати за щорічну відпустку, якщо працівник має право на її подовжену тривалість або на додаткову відпустку. Працівники зі стандартною тривалістю відпустки (24 календарні дні) можуть розраховувати на компенсацію лише у разі звільнення.Проте, компенсація замість щорічної відпустки без звільнення можлива за таких умов:Працівник вже використав мінімум 24 календарні дні щорічної відпустки за рік.Ініціатива отримати гроші замість відпочинку походить від самого працівника.Працівник є повнолітньою особою.Право на подовжені відпустки мають такі категорії працівників:Педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники — 56 днів.Особи з інвалідністю третьої групи — 26 днів.Неповнолітні українці — 31 день.Працівники, залучені до роботи у важких умовах — додаткова щорічна відпустка до 35 днів.Працівники, залучені до роботи на підприємствах з особливим характером праці, зокрема, з ненормованим робочим часом — до семи днів.Держслужбовці — 30 днів.Важливо: Додаткову відпустку також мають атестовані прокурори, судді та посадові особи органів місцевого самоврядування згідно зі спеціальними законами.Розмір компенсації визначається на основі середньої заробітної плати за останні 12 календарних місяців перед днем виплати.Зазначається, що в період воєнного стану правила компенсацій за відпустки залишаються чинними, хоча роботодавці мають право обмежувати період відпочинку 24 днями.