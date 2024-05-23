У «Дії» тимчасово вимкнуть «єВідновлення»: коли послуга знову запрацює

У застосунку та на порталі "Дія" тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення".Про це повідомляє "Дія"."Послуга "єВідновлення" в застосунку та на порталі не працюватиме з 8:00 5 липня до 18:00 6 липня", - сказано у повідомленні.Послуга не працюватиме через оновлення функціоналу Реєстру пошкодженого та знищеного майна."Це дасть змогу додати нові сервіси, щоб "єВідновлення" стало ще зручнішим. Щойно все запрацює "Дія" повідомить у своїх соцмережах вас першими", - заявили у "Дії".