У «Дії» тимчасово вимкнуть «єВідновлення»: коли послуга знову запрацює

У «Дії» тимчасово вимкнуть «єВідновлення»: коли послуга знову запрацює
У застосунку та на порталі "Дія" тимчасово не працюватиме послуга "єВідновлення".

Про це повідомляє "Дія".

"Послуга "єВідновлення" в застосунку та на порталі не працюватиме з 8:00 5 липня до 18:00 6 липня", - сказано у повідомленні.

Послуга не працюватиме через оновлення функціоналу Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

"Це дасть змогу додати нові сервіси, щоб "єВідновлення" стало ще зручнішим. Щойно все запрацює "Дія" повідомить у своїх соцмережах вас першими", - заявили у "Дії".

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Теги: Дія, послуги
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