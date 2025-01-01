Трамп пообіцяв Зеленському допомогти Україні з ППО, - Axios

Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв допомогти з поставками систем ППО.



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"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення поставок ракет для ППО Україні - ред.)", - розповіло неназване джерело видання.



Водночас неназваний український чиновник розповів, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити постачання засобів протиповітряної оборони та іншої зброї.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 4 липня.



За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.



Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАу телефонній розмові з президентом Українипообіцяв допомогти з поставками систем ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios."Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення поставок ракет для ППО Україні - ред.)", - розповіло неназване джерело видання.Водночас неназваний український чиновник розповів, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити постачання засобів протиповітряної оборони та іншої зброї.Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 4 липня.За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.

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