Трамп пообіцяв Зеленському допомогти Україні з ППО, - Axios
04 липня, 23:19
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв допомогти з поставками систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення поставок ракет для ППО Україні - ред.)", - розповіло неназване джерело видання.
Водночас неназваний український чиновник розповів, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити постачання засобів протиповітряної оборони та іншої зброї.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 4 липня.
За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.
Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що було затримано, якщо щось було затримано (імовірно, ідеться про призупинення поставок ракет для ППО Україні - ред.)", - розповіло неназване джерело видання.
Водночас неназваний український чиновник розповів, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди США та України незабаром зустрінуться, щоб обговорити постачання засобів протиповітряної оборони та іншої зброї.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 4 липня.
За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак.
Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
5 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп пообіцяв Зеленському допомогти Україні з ППО, - Axios
04 липня, 23:19
Двоє волинян написали заяву, що хочуть в росію
04 липня, 22:43
Помер воїн з Волині Юрій Глусь
04 липня, 22:12