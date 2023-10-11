Двоє волинян написали заяву, що хочуть в росію

Двоє волинян написали заяву, що хочуть в росію
Двоє засуджених волинян-зрадників хочуть до росії.

На Волині засуджені за державну зраду та розпалювання ворожнечі громадяни намагаються втекти з України — проситимуться до росії. Про це йдеться на ресурсі «Хочу к своим», передає "Конкурент".

Вадим Кривобок, мешканець села Дерно Луцького району, у травні 2022 року з’явився до будинку місцевого священнослужителя та почав публічно ображати його і його родину за підтримку Православної церкви України.

Крім релігійної ворожнечі, він також публічно схвалював збройну агресію росії проти України та героїзував окупантів. Засуджений до 2 років ув’язнення за статтями про розпалювання ворожнечі та виправдовування агресії рф.

Ігор Кадаєв, ще один мешканець Волині, отримав 15 років ув’язнення за державну зраду. Він був завербований співробітником ФСБ рф по так званій «лнр» і збирав для нього розвіддані: чисельність особового складу, озброєння, маршрути прикордонних нарядів, персональні дані українських прикордонників.

Інформацію він передавав через заздалегідь узгоджені канали зв’язку.

Нагадаємо: 40-річного начальника відділу прикордонного загону затримали в червні 2024 року. За даними слідства, він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон із білоруссю.

В СБУ встановили, що «куратором» прикордонника був співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. В замін на співпрацю прикордонника обіцяли «евакуювати» на територію росії і влаштувати до окупаційних угруповань рф.

У жовтні 2024 року прикордонника Ігоря Кадаєва цього року прикордонника засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у росію, або на тимчасово окуповану рф територію.

Обидва засуджених виявили бажання залишити територію України та в рамках обміну поїхати до рф.

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Теги: зрадники, волиняни, росія
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