Помер воїн з Волині Юрій Глусь





Про це повідомили на сторінці Володимирської міськради.



У 2022 воїн був призваний до лав ЗСУ. Проходив службу на Куп’янському напрямку.



Понад два місяці тому, під час виконання бойових завдань із захисту державної цілісності України, отримав важкі травми. На жаль, попри зусилля медиків, життя воїна не вдалось врятувати.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя воїна Юрія Миколайовича Глуся, 1980 року народження.Про це повідомили на сторінці Володимирської міськради.У 2022 воїн був призваний до лав ЗСУ. Проходив службу на Куп’янському напрямку.Понад два місяці тому, під час виконання бойових завдань із захисту державної цілісності України, отримав важкі травми. На жаль, попри зусилля медиків, життя воїна не вдалось врятувати.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя.

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