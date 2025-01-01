Багато місяців невідомості: на війні загинув Герой з Волині Анатолій Янчук

Багато місяців невідомості: на війні загинув Герой з Волині Анатолій Янчук
На фронті загинув воїн з Волині Янчук Володимир Анатолійович.

Про це повідомили на сторінці Заболоттівської громади.

Воїн загинув 5 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Багато місяців невідомості: на війні загинув Герой з Волині Анатолій Янчук


Дату та час прощання повідомлять згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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