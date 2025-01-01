Багато місяців невідомості: на війні загинув Герой з Волині Анатолій Янчук
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув воїн з Волині Янчук Володимир Анатолійович.
Про це повідомили на сторінці Заболоттівської громади.
Воїн загинув 5 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Заболоттівської громади.
Воїн загинув 5 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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