Обірвалося життя Генерала Армії Козацтва отамана «Гори» - Володимира Присяжнюка з Волині

Обірвалося життя Генерала Армії Козацтва отамана «Гори» - Володимира Присяжнюка з Волині
Перестало битися серце учасника бойових дій, Верховного отамана ГО «Всеукраїнське Велике Козацьке Коло», генерала Армії козацтва Володимира Присяжнюка (отаман Гора).

Про це у п'ятницю, 4 липня повідомив Василь Гут на своїй сторінці у фейсбуці, передає ВСН.

«Нехай світла пам’ять про цю велику людину завжди живе у наших серцях. Втрата непоправна, але любов і спогади залишаться назавжди.Співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і Царство Небесне покійному, Нехай Бог подарує йому вічний спокій, а нам пам’ять про його складний шлях відданості ідеям української нації, він був щирим у своїй любові до України і захищав її так, як вважав за доцільне», - йдеться у дописі.

Чин поховання відбудеться (попередньо до обідньої пори) в селі Полонка, Луцького району в місцевому Храмі, а пізніше на новому кладовищі. Просять віддати останню шану покійному.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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