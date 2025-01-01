Обірвалося життя Генерала Армії Козацтва отамана «Гори» - Володимира Присяжнюка з Волині

Володимира Присяжнюка (отаман Гора).



Про це у п'ятницю, 4 липня повідомив Василь Гут на своїй сторінці у фейсбуці, передає



«Нехай світла пам’ять про цю велику людину завжди живе у наших серцях. Втрата непоправна, але любов і спогади залишаться назавжди.Співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і Царство Небесне покійному, Нехай Бог подарує йому вічний спокій, а нам пам’ять про його складний шлях відданості ідеям української нації, він був щирим у своїй любові до України і захищав її так, як вважав за доцільне», - йдеться у дописі.



Чин поховання відбудеться (попередньо до обідньої пори) в селі Полонка, Луцького району в місцевому Храмі, а пізніше на новому кладовищі. Просять віддати останню шану покійному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце учасника бойових дій, Верховного отамана ГО «Всеукраїнське Велике Козацьке Коло», генерала Армії козацтва(отаман Гора).Про це у п'ятницю, 4 липня повідомивна своїй сторінці у фейсбуці, передає ВСН «Нехай світла пам’ять про цю велику людину завжди живе у наших серцях. Втрата непоправна, але любов і спогади залишаться назавжди.Співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і Царство Небесне покійному, Нехай Бог подарує йому вічний спокій, а нам пам’ять про його складний шлях відданості ідеям української нації, він був щирим у своїй любові до України і захищав її так, як вважав за доцільне», - йдеться у дописі.Чин поховання відбудеться (попередньо до обідньої пори) в селі Полонка, Луцького району в місцевому Храмі, а пізніше на новому кладовищі. Просять віддати останню шану покійному.

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