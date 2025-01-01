Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

5 липня буде сухо, переважно без опадів і в нічні години температура 10-15 градусів тепла, а в денні години 5 липня 22-27 градусів тепла.

У річці Стир буде середня температура 20 градусів тепла, а у озері Світязь – 18 градусів тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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