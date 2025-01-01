Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



5 липня буде сухо, переважно без опадів і в нічні години температура 10-15 градусів тепла, а в денні години 5 липня 22-27 градусів тепла.



У річці Стир буде середня температура 20 градусів тепла, а у озері Світязь – 18 градусів тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.5 липня буде сухо, переважно без опадів і в нічні години температура 10-15 градусів тепла, а в денні години 5 липня 22-27 градусів тепла.У річці Стир буде середня температура 20 градусів тепла, а у озері Світязь – 18 градусів тепла.

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